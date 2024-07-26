Сам микрокод с исправлениями ожидают к середине августа.

Компания MSI опубликовала официальное заявление о ситуации вокруг процессоров Intel Core 13- и 14-го поколений (Raptor Lake) для настольных ПК, сообщает OC3D. В MSI подтвердили, что обновление BIOS должно быть выпущено вскорости после того, как исправления микрокода, о которых ранее сообщила Intel, станут доступны в середине августа. Как ожидается, это исправление должно решить проблемы с нестабильной работой некоторых процессоров — в основном жалобы поступают на флагманские разблокированные модели Core i9 и i7.

Источник изображения: MSI

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В настоящее время неизвестно, сможет ли это обновление окончательно решить проблемы, окажет ли влияние на производительность.

«Что касается последних проблем с нестабильной работой настольных процессоров Intel Core 13-го / 14-го поколения, компания MSI в тесном сотрудничестве с Intel разбирается в ситуации и пристально следит за развитием событий. Мы предоставим обновленный BIOS потребителям и пользователям как можно скорее после того, как новый микрокод будет выпущен в середине августа. Следите за новостями».