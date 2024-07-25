Потенциально, существующие конструкции ноутбуков с процессорами Ryzen 7000HX не потребуют значительных изменений для модификации.

Согласно последним слухам, предстоящая серия AMD Zen 5 процессоров для ноутбуков под названием Fire Range будет использовать тот же корпус FL1, что и текущая линейка Dragon Range с ядрами Zen 4. Это не удивительно, учитывая, что настольные Ryzen 9000 продолжают использовать сокет AM5, и потенциально означает, что существующие конструкции ноутбуков с процессорами Ryzen 7000HX не потребуют значительных изменений для модификации, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайского блогера Golden Pig Upgrade.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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Процессоры AMD Ryzen 7000HX — это настольные модели, перепрофилированные в мобильные чипы. Текущее поколение предлагает до 16 ядер Zen 4 и 3D V-Cache модификации.

Хотя сокет процессоры используют один и тот же, производителям ноутбуков всё равно со временем придётся внести некоторые конструктивные изменения в связи с выходом видеокарт GeForce RTX 50 (Blackwell) и, возможно, новых мобильных Radeon RX на базе архитектуры RDNA 4. Тем не менее, кажется, объём работ не должен быть таким большим, как в случае с Intel Arrow Lake — совершенно новой серией процессоров. Другим потенциальным преимуществом является то, что новые платы AMD FL1 с новой графикой должны быть совместимы с процессорами Ryzen 7000HX, а это возможность снизить цену ноутбука.