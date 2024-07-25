По сравнению с 8845H, у него нет NPU и понижены частоты.

В Китае появилось первое устройство с процессором AMD Ryzen 7 8745H — это ноутбук Lenovo XiaoXin 14 Pro, сообщает VideoCardz. Ожидалось, что 8745H станет полным аналогом 8845H, за исключением нейронного блока (NPU), который в новой модификации будет отключён, на деле же отличий больше. AMD Ryzen 7 8745H работает на более низких частотах: пиковая частота ядер на 200 МГц меньше, графики — на 100 МГц. В остальном чипы идентичны: 8 ядер Zen 4 и 12 вычислительных блоков RDNA 3 в интегрированной графике.

Источник изображения: Lenovo, VideoCardz

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Источник изображения: VideoCardz

Lenovo XiaoXin 14 Pro с Ryzen 7 8745H, первым замеченный в продаже в Китае, также получил 24 ГБ оперативной памяти и, согласно оценкам VideoCardz не намного дешевле более интересной модели с 8845H и 32 ГБ оперативной памяти. Будет ли процессор доступен исключительно на китайском рынке или появится и в других устройствах по всему миру, не уточняется.