Вычислительная производительность примерно на 30% выше, чем у аналогичного iGPU в APU прошлого поколения.

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Компания AMD представила более детальный обзор интегрированной графики Radeon 880M, установленной на мобильном процессоре Ryzen AI 9 365 (Strix Point), сообщает TechPowerUp. iGPU построен на обновлённой графической архитектуре RDNA 3.5 с несколькими улучшениями для повышения производительности на Ватт.

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Источник изображения: AMD, TechPowerUp

iGPU оснащен одним шейдерным блоком с 8-ю рабочими группами (WGP) или 16 вычислительными блоками CU, в общей сложности насчитывается 1024 потоковых процессора, 32 ускорителя искусственного интеллекта и 16 блоков для ускорения трассировки лучей. iGPU также имеет 4 модуля RB+, которые объединяют 16 блоков растеризации. Максимальная тактовая частота достигает 2,90 ГГц, что обеспечивает вычислительную производительность более 11 терафлопс на операциях FP32 — это примерно на 30% выше, чем у аналогичного iGPU в APU семейства Phoenix при сопоставимой мощности.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

AMD подробно останавливается на том, как она добилась прироста производительности на Ватт. Компания работала над подсистемой текстур, чтобы удвоить частоту дискретизации, и ввела ускорение точечной выборки. Подсистема шейдеров обеспечивает удвоение скорости интерполяции и сравнения.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

Растровая подсистема включает группировку пакетных растровых операций с программируемым порядком размещения. Наконец, AMD поработала над управлением памятью, чтобы лучше адаптировать решения к LPDDR5, а также улучшила технологии сжатия, чтобы повысить производительность и уменьшить объем памяти, который требуется iGPU.