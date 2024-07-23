Накопитель основан на контроллере InnoGrit IG5666.

Компания Adata выпустила Pro-версию M.2 NVMe твердотельного накопителя Legend 970 с поддержкой PCIe Gen 5, сообщает Tom’s Hardware.

Источник изображения: Adata

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Legend 970 Pro во многом лучше базовой модели: он быстрее, предлагает большую ёмкость и получил ряд конструктивных улучшений. Пиковые скорости последовательного чтения и записи новинки достигают 14 и 11 ГБ/с соответственно, в то время как у базовой модели это были 10 ГБ/с. На операциях случайного чтения новая модель тоже быстрее, а вот скоростные показатели на операциях случайной записи чуть ниже. Контроллер в Legend 970 Pro другой, InnoGrit IG5666, в базовой версии использовался Phison PS5026-E26, отмечают специалисты.

Сравнение основных характеристик Adata Legend 970 и 970 Pro. Источник: Tom's Hardware

Legend 970 Pro будет доступен в вариантах объёмом 1, 2 и 4 ТБ. Накопитель по-прежнему оснащается активной системой охлаждения с небольшим вентилятором, однако питание вентилятора теперь реализовано по-другому. В базовой модели вентилятор нужно было подключать к SATA-питанию, в Pro питание реализовано от M.2 слота. Adata пока не раскрыла цены на Legend 970 Pro.