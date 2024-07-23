Производительность выше, энергопотребление меньше.

Итальянский YouTube блогер SaddyTech смог заполучить процессор AMD Ryzen 9 9900X незадолго до официального запуска на следующей неделе и сравнил его с Ryzen 7 7800X3D в играх, сообщает VideoCardz. Подчёркивается, что протестированный процессор не инженерный образец, а настоящий розничный экземпляр, изготовленный в прошлом месяце. Это 12-ядерный процессор с максимальной частотой до 5,6 ГГц, он настроен на работу при базовом TDP 120 Вт. Рецензент использовал видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 и материнскую плату AMD X670, процессор охлаждался воздушным кулером BeQuiet Dark Rock 4.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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Судя по результатам, в ряде игр процессоры показывают близкую производительность с небольшим преимуществом AMD Ryzen 7 7800X3D, но во многих наименованиях 7800X3D заметно быстрее. Закономерное мнение рецензента: Ryzen 7 7800X3D по-прежнему будет лучшим выбором для игр, особенно если учесть, что он, как ожидается, будет стоить дешевле. Однако AMD еще не подтвердила окончательные цены. Серия Ryzen 9000 официально выйдет 31 июля.





Кроме более высокой производительности преимущество AMD Ryzen 7 7800X3D в меньшем энергопотреблении и нагреве. Например, Ryzen 9 9900X требует до 107 Вт в Counter-Strike 2, а 7800X3D — всего 53 Вт. Что касается температуры, 9900X работает при температуре около 67°C по сравнению с 63°C у 7800X3D. Однако в таких играх, как Cyberpunk 2077, температура может подниматься намного выше, достигая 82°C.