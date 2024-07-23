Выпустят её или нет, опять непонятно.

Появились очередные слухи о разработке компанией NVIDIA видеокарты класса TITAN, теперь уже в семействе Blackwell, сообщает VideoCardz со ссылкой на YouTube блогера RedGamingTech и инсайдера @kopite7kimi в социальной сети X (заблокирована в РФ). Видеокарта разрабатывается, но вот выпустят ли её — опять неизвестно.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

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Ранее инсайдеры сообщали, что новый TITAN может появиться в семействе Ada Lovelace, но потом от данной идеи якобы отказались: то ли из-за отсутствия конкуренции, то ли из-за высоких затрат на производство и конечной стоимости. При этом в Сети появлялись фотографии, предположительно, прототипов TITAN и RTX 4090 Ti, видеокарты имели необычную конструкцию с несколькими печатными платами, возможно, такую получит RTX 5090.

Видеокарты TITAN могут рассматриваться как любителями игр, в качестве очень дорогого ультимативного решения для флагманских игровых ПК, так и профессионалами для различных задач. Если видеокарта класса TITAN в семействе Blackwell и появится, то наверняка она будет продвигаться как продукт с невероятными для систем потребительского класса возможностями ИИ.