Исправление выпустят в августе.

В официальном сообществе Intel появилось объявление, где компания сообщает, что обнаружила ключевой фактор проблемы со стабильностью настольных процессоров Intel Raptor Lake, пишет ComputerBase. Это повышенное напряжение из-за неправильной работы алгоритма, «зашитого» в микрокод. У компании уже есть исправление, но в настоящее время оно всё ещё тестируется. Выпустить исправление планируют в середине августа.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Как отмечают специалисты, повышенное напряжение с самого начала рассматривалось в качестве возможной причины. Возникает вопрос, почему Intel понадобилось почти полгода, чтобы выявить проблему в этом и без того подозрительном сценарии.

Стоит напомнить, что в мае Intel обязала производителей материнских плат внедрить в них профили со стандартными настройками питания, затем было представлено исправление микрокода для устранения проблемы с работой технологии eTVB. Это исправления не были ключевыми, а лишь смягчали проблему, снижая вероятность её проявления. Остаётся надеяться, что с новым обновлением микрокод проблемы со стабильностью процессоров Raptor Lake наконец-то будут решены.

В сообществе на портале Reddit представители Intel также подтвердили слухи о том, что на производстве существовала проблема, приводящая к окислению. Эта проблема была обнаружена в 2023 году, затронула она только ранние экземпляры процессоров Core 13-го поколения и с нестабильностью не связана, заключили в Intel в результате обширного анализа сбойных процессоров.