Один из самых быстрых чипов в мобильном сегменте.

Текущий флагман серии AMD Ryzen AI 300, 12-ядерный 24-поточный Ryzen AI 9 HX 370, продолжает устанавливать рекорды в Geekbench. В очередном тесте, выполненном на ноутбуке ASUS ProArt P16 с 64 ГБ памяти LPDDR5-7467, процессор набрал 2913 баллов в однопоточном режиме, работая на частоте до 5145 МГц, — сообщает Wccftech.

Источник изображения: BoliviaInteligente, Unsplash

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Многопоточный результат в этом же тесте 15044 балла, но есть и более высокие результаты: компании GPD удалось получить 15279 баллов при тестировании новой версии карманного компьютера GPD Duo на базе рассматриваемого APU.

Источник изображения: Wccftech

По подсчётам Wccftech, в одноядерных тестах процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 является одним из самых быстрых чипов в мобильном сегменте. Он на 22% опережает флагмана прошлого поколения Hawk Point (Ryzen 9 8945HS) и на 29% флагмана Intel Meteor Lake (Core Ultra 9 185H). В многопоточных тестах процессор на 24…30% быстрее перечисленных чипов, он также на 10% быстрее 12-ядерного Ryzen 9 7845HX с гораздо более высоким TDP по умолчанию (55 Вт+) и приближается к Ryzen 9 7945HX.

Источник изображения: Wccftech

APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 оснащён 12 ядрами в конфигурации 4×Zen5+8×Zen5C, работает на частоте до 5,1 ГГц, предлагает 36 МБ кэш-памяти (24 МБ L3 + 12 МБ L2) и встроенный графический процессор Radeon 890M с 16 вычислительными блоками.