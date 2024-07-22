В семействе ожидаются процессоры с количеством ядер до 16, а также интегрированной графикой RDNA 3.5 с количеством вычислительных блоков до 40.

Предположительно, первый процессор из семейства AMD Strix Halo появился в базе данных Geekbench, сообщает Wccftech. Инженерный образец с идентификатором OPN 100-000001422-31_N, вероятно, является одной из младших моделей, предлагая 8 ядер и 16 потоков. В семействе ожидаются процессоры с количеством ядер до 16, а также интегрированной графикой RDNA 3.5 с количеством вычислительных блоков до 40 — это чиплетные APU совершенно нового уровня для высокопроизводительных ноутбуков.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Из журнала Geekbench видно, что ядра процессора работали на тактовой частоте в диапазоне 3,4…4,8 ГГц. При этом в отчёте значится пиковая частота около 5,4 ГГц. В Wccftech ожидают, что розничные образцы смогут работать на частотах до 5,4…5,5 ГГц — это значительно выше частот в серии Ryzen AI 300 (Strix Point), которые достигают 5,1 ГГц. По слухам, TDP процессоров семейства AMD Strix Halo будет достигать 130 Вт, что более чем в два раза больше стандартного TDP процессоров Strix Point, а платформы со Strix Halo могут оснащаться до 128 ГБ оперативной памяти.

Источник изображения: Geekbench

Что касается показателей производительности, предполагаемый 8-ядерный 16-поточный инженерник AMD Strix Halo набрал до 2177 баллов в одноядерных и до 13993 баллов в многоядерных тестах. Результаты получены в уже устаревшей версии бенчмарка Geekbench 5, что затрудняет сравнение, однако специалисты называют результат «солидным», отмечая значительное превосходство над Ryzen 7 8845HS, который набирает около 1850 баллов в одноядерных и 11000 баллов в многоядерных тестах.

AMD Strix Halo должны стать основой мощных ноутбуков и мобильных рабочих станций. Это чиплетные APU с большим объёмом кэш-памяти, включая кэш MALL объёмом 32 МБ для интегрированной графики.