В них может быть реализован дополнительный кэш для интегрированной графики.

В AMD недавно подтвердили, что в компании идёт разработка процессорных архитектур Zen 6 и 7 для будущих процессоров. По слухам, если что-то пойдёт не по плану и запуск Zen 6 продуктов задержится, у компании есть запасные варианты, семейство Bald Eagle Point — один из таких вариантов.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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Как сообщает VideoCardz со ссылкой на малоизвестного блогера под псевдонимом ThisEndsNow в социальной сети X (заблокирована в РФ), данное семейство относится к мобильным решениям и, судя по всему, является чем-то средним между APU Strix Point и Strix Halo. В отличие от последних Bald Eagle будет монолитным, однако при этом сохранит увеличенный объём кэша 2- и 3-го уровня, а также дополнительный кэш последнего уровня, хотя и наполовину урезанный.

Источник изображения: VideoCardz

В остальном Bald Eagle Point приписывают до 12 ядер Zen 5/5c в той же конфигурации, что и у AMD Strix Point, а также интегрированную графику RDNA 3.5 с количеством вычислительных блоков вплоть до 16. Кэш последнего уровня должен быть доступен интегрированной графике, что позволит повысить производительность. При всём при этом Bald Eagle Point может вообще не появится, если разработка новых архитектур будет идти по плану.