Таков новый прогноз инсайдера.

На удивление, информации о следующих поколениях игровых видеокарт AMD, Intel и NVIDIA до сих пор крайне мало, непонятно, когда они будут представлены, хотя очевидно, что компании работают над новинками — в открытых графических драйверах для Linux наблюдаются изменения, направленные на реализацию поддержки графических решений AMD RDNA 4 и Intel Battlemage. Что касается NVIDIA, по слухам, ожидалось, что компания представит и выпустит первые видеокарты GeForce RTX 50 в этом году, однако эта информация может не подтвердиться. Появились сомнения, что новинки NVIDIA появятся до выставки CES 2025 в начале следующего года, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера @kopite7kimi в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

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Инсайдеры не дают уверенных прогнозов, поэтому к информации стоит относиться скептически, однако специалисты допускают, что NVIDIA сдвинула сроки запуска новых видеокарт, поскольку конкуренты в этом году тоже якобы выпускать графические решения следующего поколения не планируют. Допуская достоверность прогнозов, высказываются предположения, что NVIDIA хотя бы анонсирует новые видеокарты в этом году, сдвинув полноценную презентацию на начало следующего. Ранее считалось, что в этом году появятся GeForce RTX 5090 и 5080.