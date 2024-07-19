По слухам, TJMax для Arrow Lake на 5 градусов превышает предел процессоров серии Raptor Lake.

Температурный предел (показатель TJMax) будущих процессоров Intel Arrow Lake и Panther Lake повысится до 105 градусов по Цельсию, что на 5 градусов превышает предел процессоров серии Raptor Lake, сообщает Guru3D со ссылкой на Tom’s Hardware и информацию от инсайдеров.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Это изменение можно объяснить более высокой плотностью техпроцесса TSMC N3B, который используется при производстве процессоров Intel Arrow Lake. Для сравнения, процессоры AMD Ryzen 9000, основанные на техпроцессе TSMC N4P, имеют максимальную рабочую температуру 95 градусов по Цельсию.

Повышенный температурный предел можно рассматривать как положительное изменение: более высокий TJMax указывает на большую термостойкость, что потенциально может привести к более стабильному поддержанию рабочих параметров при тяжелых рабочих нагрузках. Но в отсутствии каких-либо тестов неясно, будут ли процессоры Intel Arrow Lake стабильно работать при таких высоких температурах.

TJMax устанавливает верхний предел, обеспечивающий долговечность процессора, он не обязательно отражает фактические рабочие температуры чипов, повышенное значение TJMax не следует интерпретировать как типичный диапазон рабочих температур для повседневного использования. Основная цель этого повышенного температурного предела — защитить процессоры от повреждений из-за чрезмерного нагрева.

Ожидается, что первые процессоры серии Intel Arrow Lake выпустят осенью.