Будущий чипсет MediaTek для флагманских 5G смартфонов.

Компания Samsung успешно протестировала свою новую память LPDDR5X-10700 с будущим чипсетом MediaTek Dimensity 9400 для флагманских 5G смартфонов, сообщает AnandTech. Такую память планируют выпустить в этом году, собственно, как и новый чип MediaTek. В настоящее время это самая высокая скорость для LPDDR5X. Обе компании завершили процесс проверки всего за три месяца.

Источник изображения: Samsung Electronics

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В процессе проверки использовался пакет ёмкостью 16 ГБ с 64-битным интерфейсом, удалось достичь пропускной способности 85,6 ГБ/с. Повышение пропускной способности должно внести свой вклад в повышение производительности будущих смартфонов, в частности, это важно для приложений, использующих искусственной интеллект. В частности, более быстрая память ускорит преобразование речи в текст. Производительность графики в играх тоже вырастет.

Кроме более высокой производительности новая скоростная память Samsung, производимая по 12-нм техпроцессу, обеспечивает повышение энергоэффективности более чем на четверть, по сравнению с предыдущим поколением LPDDR5X.