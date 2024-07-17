Для производства используется 4-нм техпроцесс TSMC N4P.

В рамках мероприятия для прессы Zen5 Tech Day компания AMD поделилась различными подробностями о своих новых процессорах на базе архитектуры Zen 5. В частности, подтвердилось, что чиплет с ядрами Zen 5 имеет кодовое название Eldora, вмещает до 8 ядер и имеет площадь 70,6 мм2. Площадь Zen 5 чиплета практически идентична таковой у чиплета с ядрами Zen 4, однако плотность транзисторов заметно увеличилась: по неофициальным данным, примерно на 26,8%, сообщает VideoCardz со ссылкой на HardwareLuxx. Это стало возможным за счёт перехода с 5-нм на 4-нм техпроцесс TSMC N4P.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Также в AMD подтвердили, что процессоры Ryzen 9000 продолжают использовать тот же кристалл IOD, что и Ryzen 7000, а площадь монолитного кристалла Strix Point составляет 232,5 мм2, что на 30,6% больше, чем у предшественника Phoenix. Хотя количество транзисторов в Strix Point официально не подтверждено, процессоры получили увеличенный кэш 2-го и 3-го уровня, более производительную интегрированную графику и NPU.

Дебют всех Zen 5 новинок должен состояться в этом месяце.