Специалисты надеются, что более современные версии PCIe на платах B840 всё же реализуют.

AMD раскрыла подробности о чипсетах 800 серии, включая решения начального уровня: B850 и B840, сообщает Wccftech.

В то время как материнские платы AMD X870E и X870 получат улучшенную конструкцию с расширенными возможностями ввода-вывода, полной поддержкой PCIe Gen 5, стандартов USB4 и Wi-Fi 7, платы B850 и B840 будут ориентированы на массовый сегмент и по понятным причинам не смогут похвастаться такими особенностями.

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Источник изображения: AMD и Wccftech

Чипсет B850 будет поддерживать PCIe Gen 5 для твердотельных накопителей M.2 NVMe, Gen 4 для видеокарт и плат расширения, 20-гигабитные USB 3.2, а материнские платы на его основе обеспечат поддержку разгона как процессора, так и оперативной памяти. Что касается B840, в данном случае чипсет обеспечит поддержку только PCIe Gen 3, 10-гигабитных USB 3.2, разгон будет доступен только для оперативной памяти. Ограничение B840 только PCIe Gen 3 является серьёзным недостатком, однако специалисты ожидают, что производители плат всё же реализуют поддержку более современных версий интерфейса, задействовав процессорные линии.

Платы на базе чипсетов AMD B850 и B840 ориентированы на конкуренцию с платами Intel B760. По прогнозам, цены будут находиться в диапазоне 100…200 долларов США.