Новый интерфейс, режим большого экрана и многократное увеличение быстродействия.

Новая версия эмулятора PlayStation 2 (PS2) с отрытым исходным кодом, PCSX2 2.0, получила множество улучшений. Эмулятор может запускать больше 99% игр из библиотеки PS2, причём большая часть из них относится к категории «Играбельно», а 1,23% – к категории «Идеально», сообщает Notebookcheck. Со всеми изменения можно ознакомиться в новости на официальном сайте проекта.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

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По сравнению с предыдущей стабильной версией 1.6, новая предлагает обновлённый пользовательский интерфейс, автоматические исправления для игр, улучшенную поддержку оборудования и повышенную производительность благодаря внедрению новых функций. Производительность – одно из главных достоинств новой версии. В определённых играх прирост может достигать десяти раз и это даже не максимум.

Ещё одним важным преимуществом PCSX2 2.0 является режим большого экрана, который позволяет управлять эмулятором с помощью контроллера. Например, это очень удобно для игр на диване перед телевизором: не требуется так часто обращаться к клавиатуре и мыши.

Для работы эмулятора потребуется BIOS от PS2, что не должно вызывать проблем у обладателей консоли.