Вероятно, одна из рассматриваемых конфигураций видеокарты.

На китайской торговой площадке Goofish замечен, предположительно, невыпущенный прототип печатной платы видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 с 10 ГБ видеопамяти и графическим процессором AD104-275 с 7168 ядрами CUDA, сообщает Wccftech со ссылкой на блогера @Harukaze5719 в X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

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Как утверждают инсайдеры, NVIDIA тестирует множество конфигураций видеокарт, вероятно, на каком-то этапе в компании рассматривали RTX 4070 с объёмом видеопамяти, как у оригинальной RTX 3080, но ширина шины отличается в два раза: 160 против 320 бит. Также прототип оснащён гораздо более производительным GPU, чем тот, что в итоге получила RTX 4070.

Источник изображения: Wccftech, @Harukaze5719 в X (заблокирована в РФ), Goofish

Официально представленная RTX 4070 имеет 12 ГБ видеопамяти GDDR6X со 192-битной шиной и графический процессор AD104-250 с 5888 ядрами CUDA, 7168 ядер получила RTX 4070 SUPER, выпущенная только в начале этого года, но кодовое обозначение GPU, используемого в ней, AD104-350, а не 275. Количество текстурных блоков и блоков растеризации в графическом процессоре прототипа и RTX 4070 SUPER тоже совпадает, а вот частоты AD104-275 выше: базовая 2355 МГц с повышением до 2520 МГц.

Источник изображения: Wccftech, @Harukaze5719 в X (заблокирована в РФ), Goofish

Что касается печатной платы, она определённо предназначена для эталонной версии видеокарты Founders Edition – это понятно по конструкции с круглым вырезом. На плате распаяно пять чипов памяти GDDR6X из восьми возможных, используется 10-фазная подсистема питания, один 16-контактный разъем питания, также есть три выхода DP и один HDMI.