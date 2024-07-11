У Radeon 780M меньше баллов в этом тесте.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Интегрированная графика процессора Intel Core Ultra 7 258V из семейства Lunar Lake была протестирована в бенчмарке Geekbench Vulkan, сообщает Wccftech. Тест проводился на эталонной оценочной платформе Intel для чипов LNL-M – это позволяет предположить, что чип представляет собой инженерный образец. Система тестировалась в сбалансированном режиме электропитания, платформа использовала 32 ГБ памяти LPDDR5X.

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Источник изображения: Geekbench

Интегрированная графика Intel Arc 140V набрала 31560 баллов, догнав мобильную NVIDIA GeForce GTX 1650 (50 Вт) и обогнав AMD Radeon 780M (RDNA3). Графическая архитектура Xe2 может стать настоящим прорывом для Intel за счёт значительного прироста производительности до 50% и ряда новых возможностей, включая более быструю трассировку лучей, пишет Wccftech. Учитывая, что у Intel еще есть время поработать над драйверами до запуска Lunar Lake, который запланирован на сентябрь, можно ожидать ещё большей производительности на финальных розничных образцах.

Источник изображения: Wccftech

Что касается процессора Intel Core Ultra 7 258V, то он имеет 8 ядер в конфигурации 4P+4E (LP-E), поддержки Hyper-Threading нет, тактовая частота в режиме Boost повышается до 4,8 ГГц, есть 12 МБ кэш-памяти L3, а встроенная графика Arc 140V работает на частоте до 1,95 ГГц. Базовый TDP процессора 17 Вт (PL1) с повышением до 30 Вт на уровне PL2. В процессор также интегрирован производительный NPU.