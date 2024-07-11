Запуск линейки Ryzen 9000 приближается.

AMD не называла точную дату начала продаж новых настольных процессоров Ryzen 9000, однако, судя по информации из каталогов различных зарубежных интернет-магазинов, процессоры появятся в продаже в последний день июля, 31 числа. В базе данных бенчмарка Geekbench уже успели отметиться все четыре новинки, некоторые рецензенты уже получили процессоры для тестирования – это подтверждается рядом блогеров и технических ресурсов.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

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Так, в Tom’s Hardware со ссылкой на блогера @9550pro в X (заблокирована в РФ) сообщили о первой совместной фотографии трёх тестовых экземпляров: Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 9 9900X, – получить на тест все процессоры разом не так-то просто. Таким образом, у рецензентов должно быть несколько недель на подготовку обзоров, а вот в какой день их разрешат опубликовать, пока неизвестно.

Источник изображения: ASCII.jp

Помимо этого, со ссылкой на японское издание ASCII ресурс сообщает о том, что в новых поставках материнские платы компании MSI на базе чипсетов AMD 600 серии прошиваются BIOS с поддержкой процессоров AMD Ryzen 9000 серии. Отличить плату с новым BIOS можно по наклейке с надписью AMD Ryzen 9000 Desktop Ready. Первой или одной из первых плат MSI с обновлённым BIOS оказалась MPG X670E CARBON WIFI.