Видеокарта стала результатом сотрудничества Sapphire и 11 bit Studios.

За рубежом стала доступна тематическая версия видеокарты AMD Radeon RX 7700 XT PURE от Sapphire с оформлением в стилистике игры Frostpunk 2 от 11 bit Studios, сообщает VideoCardz. Видеокарта была анонсирована месяцами ранее и, вероятно, должна была выйти к релизу второй части известного градостроительного симулятора, вот только релиз перенесли с июля на сентябрь.

Источник изображения: SAPPHIRE Technology

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Тематическая версия видеокарты получила морозно-белый кожух системы охлаждения и вентиляторы, задняя панель окрашена в масляно-чёрный цвет и стилизована под ржавчину, логотип Sapphire по умолчанию подсвечивается жёлтым. Для видеокарты также была разработана новая упаковка, а комплект включает набор сувениров и Frostpunk 2 Deluxe Edition. Сувениры — это набор колпачков (кейкапов) для клавиатуры с буквами F, P и цифрой 2, а также набор из трёх значков.

Источник изображения: SAPPHIRE Technology

AMD Radeon RX 7700 XT оснащена графическим процессором Navi 32 в версии с потоковыми процессорами в количестве 3456 единиц. Чип разогнан Sapphire и может повышать частоту до 2584 МГц в режиме Boost. Также карта оснащается 12 ГБ памяти GDDR6 со 192-битной шиной и имеет четыре видеовыхода, по два HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, а что касается энергопотребления – показатель TBP равен 240 Вт.