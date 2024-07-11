Компания GIGABYTE представила для платформы AMD AM5 новую материнскую плату AORUS B650E Stealth ICE, сообщает VideoCardz.
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Это продвинутая плата формата ATX в бело-серебристом исполнении и с разъёмами питания на обратной стороне. Разъёмы с обратной стороны платы тоже выполнены в белом цвете, хотя они не должны быть видны, а вот DIMM слоты для установки модулей памяти на фронтальной части платы остались чёрными.
Что спереди, что сзади B650E Stealth ICE защищена «бронёй». Крупные радиаторы охлаждают подсистему питания процессора, организованную по схеме 12(6+6 параллельно)+2+2, радиатором укомплектован основной слот для M.2 NVMe накопителя с поддержкой PCIe 5.0 x4 (при установке процессоров Ryzen 7000/9000), под основным M.2 слотом располагается PCIe 5.0 x16 для установки видеокарт, а всё пространство под ним закрыто панелью с логотипом бренда. Панель выполняет не только декоративную и защитную функцию, но и отводит тепло от пары M.2 NVMe накопителей (поддерживаются PCIe 4.0 x4), которые устанавливаются под ней.
Среди прочих особенностей: поддержка Wi-Fi 7 и антенна WIFI EZ-Plug для быстрой и простой установки; конструктивное исполнение EZ-Match и EZ-Latch для слотов M.2 и PCIe для более простой установки и изъятия накопителей и видеокарт; 2,5-гигабитный проводной сетевой адаптер; поддержка фирменных панелей для мониторинга, подключаемых через Sensor Panel Link; поддержка памяти DDR5 со скоростью вплоть до 8000 МТ/с, Daisy-Chain топология и дополнительное экранирование дорожек.