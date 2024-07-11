Основной M,2 и слот для видеокарты поддерживают PCIe Gen 5.

Компания GIGABYTE представила для платформы AMD AM5 новую материнскую плату AORUS B650E Stealth ICE, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: GIGABYTE

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Это продвинутая плата формата ATX в бело-серебристом исполнении и с разъёмами питания на обратной стороне. Разъёмы с обратной стороны платы тоже выполнены в белом цвете, хотя они не должны быть видны, а вот DIMM слоты для установки модулей памяти на фронтальной части платы остались чёрными.

Источник изображения: GIGABYTE

Что спереди, что сзади B650E Stealth ICE защищена «бронёй». Крупные радиаторы охлаждают подсистему питания процессора, организованную по схеме 12(6+6 параллельно)+2+2, радиатором укомплектован основной слот для M.2 NVMe накопителя с поддержкой PCIe 5.0 x4 (при установке процессоров Ryzen 7000/9000), под основным M.2 слотом располагается PCIe 5.0 x16 для установки видеокарт, а всё пространство под ним закрыто панелью с логотипом бренда. Панель выполняет не только декоративную и защитную функцию, но и отводит тепло от пары M.2 NVMe накопителей (поддерживаются PCIe 4.0 x4), которые устанавливаются под ней.

Источник изображения: GIGABYTE

Среди прочих особенностей: поддержка Wi-Fi 7 и антенна WIFI EZ-Plug для быстрой и простой установки; конструктивное исполнение EZ-Match и EZ-Latch для слотов M.2 и PCIe для более простой установки и изъятия накопителей и видеокарт; 2,5-гигабитный проводной сетевой адаптер; поддержка фирменных панелей для мониторинга, подключаемых через Sensor Panel Link; поддержка памяти DDR5 со скоростью вплоть до 8000 МТ/с, Daisy-Chain топология и дополнительное экранирование дорожек.