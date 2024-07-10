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Moleculo
Все процессоры AMD Ryzen 9000 отметились в Geekbench, 9950X набрал более 20000 баллов в многопотоке
9900X тоже показывает высокий многопоточный результат, вероятно, с PBO.

За последние дни в Geekbench успели отметиться все настольные процессоры AMD Ryzen 9000, новинки показали высокую однопоточную и многопоточную производительность. В VideoCardz собрали результаты всех недавних тестов новых процессоров, сравнив их с результатами нескольких процессоров Intel Core 14-го поколения и AMD Ryzen 7000. Сравнение нельзя назвать точным, результаты получены на разных платформах, наверняка с разными версиями BIOS, версии бенчмарка не везде совпадают, к тому же неизвестно, какие использовались настройки питания, где был включён PBO, а где нет. Тем не менее, общая картина складывается для Ryzen 9000 положительно.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

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Наибольший из имеющихся результатов в однопотоке показал AMD Ryzen 9 9900X – 3401 балл. Скорее всего, процессор тестировали с PBO, а может и с дополнительным разгоном. Многопоточная производительность 9900X в этом же тесте была оценена в 19756 баллов, при этом Ryzen 9 9950X в одном из тестов Geekbench показал многопоточный результат 20550 баллов, т.е. всего на пару процентов больше. Другие оценки 9900X, 3231 и 18064 соответственно, скорее всего, получены без PBO и без разгона – они примерно на 5% и 8,6% меньше соответственно, чем те, что, предположительно, получены с PBO. Шестиядерный AMD Ryzen 5 9600X в одном из тестов набрал 3284 балла в однопотоке и 14594 баллов в многопотоке, в другом 3172 и 13500 баллов соответственно – на 3,4% и 7,5% меньше.

Источник изображения: VideoCardz

В целом, все процессоры AMD Ryzen 9000 показывают высокую производительность в однопотоке, опережая Intel Core i9-14900K, судя по данным VideoCardz. В многопотоке новинки тоже заметно быстрее предшественников, Ryzen 9 9900X может конкурировать с Intel Core i7-14700K, а Ryzen 9 9950X – с Intel Core i9-14900K. Ожидается, что к моменту начала продаж производительность процессоров повысят обновлениями BIOS.

#amd #amd ryzen 9000
Источник: videocardz.com
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