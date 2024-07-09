Процессор показал высокую однопоточную производительность.

Вслед за 12-ядерным AMD Ryzen 9 9900X в базе данных Geekbench появился 8-ядерный Ryzen 7 9700X, сообщает Wccftech. Тест проводился на всё той же платформе с материнской платой ASUS ROG Crosshair X670E HERO и 32 ГБ памяти DDR5-6000, контроллер памяти работал в режиме 1:1.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

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Процессор AMD Ryzen 9 9900X получил высокую оценку однопоточной производительности 3312 баллов, превзойдя Intel Core i9-14900KS, а в многопотоке с оценкой 16431 балл оказался на 7…8% быстрее предшественника 7700X.

Источник изображения: Geekbench

По оценкам Wccftech, в многопотоке 9700X метит в конкуренты Core i5-14600K, а также показывает примерно ту же производительность, что 65-ваттные Core i7-14700 и Ryzen 9 7900. В целом специалисты положительно оценивают результаты будущей 8-ядерной новинки и ожидают высокой игровой производительности за счёт сильных показателей в однопотоке: прирост около 14% относительно 7700X.

Источник изображения: Wccftech

За рубежом процессоры AMD Ryzen 9000 ожидают в продаже к концу июля. Что касается Ryzen 7 9700X, модель работает на базовой частоте 3,8 ГГц с повышением до 5,5 ГГц и обладает базовым TDP 65 Вт. Базовая частота на 700 МГц ниже, чем у 105-ваттного 7700X! При этом, как видно из тестов, процессор уверенно опережает предшественника. Тем не менее, ходили слухи, что AMD может пересмотреть настройку TDP для 9700X, но на сегодняшний день эта информация не подтвердилась.