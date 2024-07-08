Этим APU приписывают наличие высокопроизводительной графики.

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Предположительные размеры корпуса процессоров AMD Strix Halo были найдены в таможенной базе данных NBD, сообщили в VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Корпус этих процессоров с обозначением FP11 и размерами 35,5×45 мм практически на 60% больше FP8 (25×40 мм), который используется в целом ассортимент процессоров AMD, включая серии Phoenix, Hawk Point и Strix Point. По площади FP11 близок к FL1 (40×40 мм) процессоров Dragon Range – мобильной адаптации чиплетных настольных процессоров Raphael. Также размеры FP11 близки к таковым у процессоров Intel LGA 1700.

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Источник изображения: nbd.ltd, VideoCardz

По слухам, AMD Strix Halo станут первыми чиплетными APU компании, предлагая невиданный ранее в данном формате уровень графической производительности. Инсайдеры приписывают интегрированной графике Strix Halo до 40 вычислительных блоков Compute Units (CU) на базе архитектуры RDNA 3.5. Для сравнения, столько же блоков CU имеет дискретная Radeon RX 6700 XT, а графика в чипе игровой консоли Sony PlayStation 5 предлагает 36 блоков CU. При этом в слухах также упоминается продвинутый 256-битный контроллер памяти LPDDR5X. Ожидается, что Strix Halo выйдут в 2025 году.