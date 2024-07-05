Ранее предполагалось, что карты войдут в серию WorkStation (WS).

Похоже, компания ASRock планирует выпустить двухслотовые версии видеокарт Radeon RX 7900 XTX и XT с центробежными вентиляторами в рамках новой серии под названием Creator, сообщает VideoCardz. Ожидалось, что эти видеокарты выйдут в серии WorkStation (WS), но, видимо, произошёл ребрендинг.

Источник изображения: ASRock, VideoCardz

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Спустя долгое время системы охлаждения с центробежными вентиляторами вновь набирают популярность среди производителей видеокарт, причиной этого является рост популярности искусственного интеллекта (ИИ) и, как следствие, большой спрос на любые видеокарты для ускорения ИИ нагрузок, будь то профессиональные или потребительские решения. Двухслотовая конструкция с центробежным вентилятором позволяет объединять видеокарты в вычислительные кластеры. Что ещё интересно, видеокарты ASRock Radeon RX 7900 XTX и XT в серии Creator оснащаются 16-контактными разъёмами питания, который ранее встречался только на видеокартах NVIDIA.

Источник изображения: ASRock, VideoCardz

В отличие от видеокарт AMD Radeon PRO W7900 потребительские модели оснащаются меньшим объёмом памяти, не поддерживают стандарт DisplayPort 2.1 в режиме UHBR20. Например, при одинаковом количестве ядер в RX 7900 XTX и Radeon PRO W7900, последняя оснащается 48 ГБ памяти против 24 ГБ у потребительской модели.