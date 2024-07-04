Появились очередные подробности о будущих чипсетах Intel.

В числе осенних новинок от компании Intel настольная серия процессоров Core Ultra 200 с материнскими платами на базе чипсетов 800 серии. Первыми снова ожидают разблокированные для разгона процессоры “K”, а также платы на базе флагманского чипсета Z890. Неофициальная информация об этих решениях продолжает поступать от инсайдеров, так, накануне, появились очередные подробности о новых чипсетах, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @jaykihn0 в X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Платы на базе чипсета Intel Z890 по-прежнему будут единственными с поддержкой разгона разблокированных процессоров. На платах с чипсетом B860 будет доступен только разгон памяти. Платы на чипсетах Q870 и H810 возможностей разгона будут лишены.

Источник изображения: VideoCardz

Если верить инсайдерам, общее количество линий PCIe на платах Z890 и W880 увеличится до 48, платы W880 для рабочих станций будут единственными с поддержкой DDR5 ECC памяти. Заслуживает внимания возможность подключения к линиям процессора PCIe 5.0 x16 и x4 на платах B860 – потенциально это может означать, что не только на платах с флагманским чипсетом будет доступна возможность установки PCIe Gen 5 видеокарты и M.2 накопителя. На бюджетных платах с чипсетом H810 будет доступно только 24 линии PCIe.