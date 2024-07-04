Модель не уточняется, по предположениям, это может быть RTX 4090, RTX 4080 SUPER или RTX 4070 Ti SUPER.

Palit анонсировала новую видеокарту GeForce RTX 40 в исполнении GameRock White, сообщает VideoCardz со ссылкой на объявление компании в социальных сетях. В объявлении представлены рендеры неназванной модели в бело-черной цветовой гамме. Белый кожух также содержит фиолетово-розовые вставки и светодиодные полосы по всей длине. Видеокарта оснащается системой охлаждения с тремя вентиляторами, которая на вид занимает 3…3,5 слота расширения.

Источник изображения: @Palit_Global в X (заблокирована в РФ), VideoCardz

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Под кожухом скрывается большой радиатор с, как минимум, шестью тепловыми трубками и испарительной камерой, пишет ресурс. Судя по рендерам, речь идёт о видеокарте на базе крупного флагманского графического процессора AD102, так что новиной может быть RTX 4090, RTX 4080 SUPER или RTX 4070 Ti SUPER, для производства которой теперь также используется этот графический процессор. Карта питается от одного 16-контактного разъема и использует короткую печатную плату, похожую на эталонную.

Источник изображения: @Palit_Global в X (заблокирована в РФ), VideoCardz

Ожидается, что новая видеокарта будет представлена во второй половине 2024 года.