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Moleculo
RX 7600 стала самой популярной картой AMD в Южной Корее, а ноутбучная RTX 4060 попала в топ Steam
NVIDIA сохраняет доминирующие позиции.

По данным аналитиков Danawa Research, AMD удалось захватить небольшую долю рынка бюджетных видеокарт в Южной Корее, однако компании предстоит пройти долгий путь, чтобы приблизиться к NVIDIA или хотя бы занять около половины рынка, пишет Wccftech. За год доля AMD выросла более чем вдвое: в июле 2023 компания занимала 4,61% южнокорейского рынка видеокарт, а в июле 2024 года уже 11,33%.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

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Что касается конкретных моделей, на AMD Radeon RX 7600 приходится 26% от общей доли, за ней следуют RX 6600 (23,1%), непотопляемая RX 580 2048SP (15,9%) и RX 6800 (12,4%). Похоже, что серия видеокарт Radeon 6000 прошлого поколения сохраняет высокую популярность благодаря хорошему соотношению цены и производительности.

Источник изображения: Danawa Research

NVIDIA по-прежнему удерживает большую долю рынка в 89%, и это не только на южнокорейском рынке. Доминирующее положение NVIDIA из месяца в месяц можно наблюдать в статистике по оборудованию пользователей игровой платформы Steam, где «зелёные» видеокарты установлены примерно в 76% компьютеров (согласившихся на сбор статистики). Кроме этого, со ссылкой на данные блогера @TechEpiphanyYT в X (заблокирована в РФ) сообщается, что в Германии продажи видеокарт NVIDIA составили 66,16% от общего объёма за 25-ю неделю 2024 года, тогда как доля видеокарт AMD — 32,54%. В топе продаж NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и трио обновлённых видеокарт SUPER, AMD Radeon RX 7800 XT на пятом месте, а RTX 4070 на шестом.

Источник изображения: Danawa Research

Возвращаясь к статистике Steam за июнь 2024 года, стоит отметить, что в тройку лучших графических процессоров впервые попала NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуков. Такими темпами ноутбучная RTX 4060 скоро может занять и более высокие позиции, сейчас же она на третьем месте. На втором GTX 1650, а на первом RTX 3060.

Источник изображения: Steam

AMD, NVIDIA и Intel сосредоточены на продуктах следующего поколения, таких как Radeon RX 8000, GeForce RTX 50 и Arc Battlemage соответственно. Если верить слухам, каждая компания может преподнести сюрприз: AMD приписывают повышение производительности в трассировке лучей, хотя якобы компания на этот раз не нацелена на флагманский сегмент видеокарт; NVIDIA может оснастить новые видеокарты GDDR7 и представить новые технологии, в частности, расширить область применения DLSS; второе поколение графической архитектуры Intel тоже может удивить, компания должна исправить проблемы первых видеокарт, сделав новые производительнее и эффективнее.

#amd #nvidia #видеокарты
Источник: wccftech.com
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На южнокорейском рынке самой популярной видеокартой оказалась AMD Radeon RX 7600
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