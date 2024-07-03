Днями ранее браузер получил другое обновление с исправлением ошибок и уязвимостей.

Microsoft выпустила стабильную версию веб-браузера Edge под номером 126.0.2592.87, по умолчанию браузер должен автоматически загрузить и установить обновление в фоновом режиме, применив изменения при следующем перезапуске. Главное в новом обновлении: устранена ошибка браузера при удалении избранного в локальных профилях, сообщает Neowin.

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Помимо настольной обновились и мобильные версии Microsoft Edge для устройств под управлением iOS и Android, в списке изменений говорится без конкретики об исправлении различных ошибок и проблем.

Предыдущее обновление для Microsoft Edge вышло днями ранее, оно исправило ошибку при взаимодействии с большими выпадающими списками, устранило проблемы с печатью и несколько уязвимостей.

Специалисты напоминают, согласно статистике StatCounter, веб-браузер Microsoft Edge — второй по популярности на настольных компьютерах после Google Chrome. Догнать Chrome — задача не из простых, его доля 64,69%, в то время как у Edge — 13,36%. Причём браузер Google первый и на мобильных устройствах, когда Edge в этом сегменте не входит даже в пятёрку лидеров.