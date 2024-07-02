В разгоне карта оказалась на 16,5% быстрее эталонной.

Бразильские специалисты с YouTube канала TecLab собрали из запчастей свою версию видеокарты GeForce RTX 4090 "SUPER", которая в разгоне оказалась на 16,5% быстрее эталонной RTX 4090.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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В состав этого «Франкенштейна» вошли: печатная плата от видеокарты GALAX RTX 3090 Ti HOF OC Lab с 28-фазным VRM и двумя 16-контактными разъёмами питания, графический процессор AD102 от обычной RTX 4090, а также отборные чипы памяти GDDR6X, сообщает Wccftech. Заставить это всё работать оказалось не так-то просто, потребовалось модифицировать BIOS, изменить настройки питания и внести множество других доработок.

Источник изображения: TecLab, YouTube

Только разгон памяти до 25,8 Гбит/с повысил оценку в бенчмарке Unigine Superposition 8K примерно на 13%. Далее специалисты разогнали и графический процессор, до внушительных 3,0 ГГц, производительность выросла уже на 16,5%. При этом видеокарта охлаждалась с помощью кастомной жидкостной системы. Экстремальный разгон с охлаждением жидким азотом и различные ухищрения позволили специалистам повысить оценку в бенчмарке ещё на 20%.

Источник изображения: Wccftech

Таким образом, только разгон чипов памяти позволил бы NVIDIA выпустить RTX 4090 SUPER, прирост производительности в этом случае уже превышает 3…5%, которые показывает RTX 4080 SUPER относительно стандартной RTX 4080. Однако компания не обновила RTX 4090, модели SUPER не существует и вряд ли в серии появится что-то более производительное, чем RTX 4090 — в этом году уже должны представить следующую серию.



