Новый воздушный кулер предлагается в трёх вариантах с разной выпуклостью основания.

Свершилось, компания Noctua после многочисленных переносов выпустила свой новый суперкулер NH-D15 G2 — усовершенствованное второе поколение культовой модели NH-D15. Кулер имеет двухбашенную ассиметричную конструкцию, которая была оптимизирована для работы с новыми 140-мм вентиляторами NF-A14x25r G2 PWM. Башни с основанием связывают восемь тепловых трубок.

Источник изображения: Noctua

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Что касается основания, Noctua выпустила три версии NH-D15 G2 с разной выпуклостью основания:

Стандартная версия, в которой геометрия основания аналогична таковой в большинстве других современных кулеров Noctua. Эта версия оптимальна для применения на платформе AMD AM5 при установке со смещением и на платформе Intel LGA 1700 при использовании регулировочных шайб NM-ISW1 или контактных рамок для уменьшения деформации процессора от давления крышки сокета.

Вариант с более выпуклым основанием HBC (High Base Convexity) оптимизирован для процессоров Intel LGA 1700, которые используются без проставок и рамок, что приводит к их более сильной деформации под давлением крышки сокета. Также вариант HBC может быть эффективнее в случае, если процессор уже деформирован: выпуклое основание обеспечивает отличное качество контакта, несмотря на вогнутую форму процессора.

Вариант LBC (Low Base Convexity) оптимизирован для процессоров с относительно плоской крышкой. Он обеспечивает превосходное качество контакта на AMD AM5 даже без установки со смещением, а также на других процессорах со сравнительно плоской крышкой, например, AMD AM4, Intel LGA 2066 и LGA 2011(-3). Также версия LBC подойдёт в случае, когда используется нестандартная крышка-теплораспределитель или выровненная, отшлифованная стандартная.

Источник изображения: Noctua

Noctua опубликовала подробный материал с инструкцией, которая поможет выбрать нужную версию кулера.

Что ещё может быть интересно, новые вентиляторы Noctua, работающие в тандеме, вращаются с разной скоростью — небольшое смещение 50 об/мин предусмотрено, чтобы избежать появления неприятных акустических эффектов, таких как гул. Компания подробно рассмотрела природу этого явления в отдельной статье. Вентиляторы NF-A14x25r G2 PWM с круглой рамкой также можно приобрести отдельно, но нужно учесть, что варианты со смещением скоростей для работы в тандеме компания будет продавать в комплектах с пометкой Sx2-PP в наименовании. В сентябре планируется впустить версии NF-A14x25 G2 с квадратной рамкой.

За рубежом рекомендованные цены Noctua NH-D15 G2: 149,90 евро или долларов США. Рекомендованная цена вентиляторов: 39,90 евро или долларов США, комплектов для работы в тандеме — 79,80 евро или 79,80 долларов США.