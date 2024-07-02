Компания работает над поддержкой будущих процессоров.

ASUS работает над поддержкой процессоров AMD Ryzen 9000 материнскими платами 600 серии: накануне появились бета-версии BIOS с прошивкой AGESA 1.2.0.0 для ряда плат AMD X670E и B650, — сообщает Wccftech.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

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В список этих плат вошли:

ROG CROSSHAIR (версия бета BIOS 2120)

X670E HERO

X670E GENE

X670E EXTREME

ROG STRIX (версия бета BIOS 2120 / 3005)

X670E-A GAMING WIFI

X670E-E GAMING WIFI

X670E-F GAMING WIFI

X670E-I GAMING WIFI

B650-A GAMING WIFI

B650E-E GAMING WIFI

B650E-F GAMING WIFI

B650E-I GAMING WIFI

PROART (версия бета BIOS 2120)

B650-CREATOR

X670E CREATOR WIFI

Стоит отметить, что новые бета-версии BIOS появились не на сайте ASUS, а на форуме ROG, их опубликовал SAFEDISK — известный оверклокер, сотрудничающий с ASUS. Короче говоря, эти BIOS предназначены для энтузиастов, которым не терпится протестировать новые возможности, использовать их нужно с осторожностью, поэтому обычным пользователям вряд ли стоит рассматривать их для обновления. Подробностей об изменениях совсем немного, кроме новой версии AGESA сообщается о «улучшении производительности системы».

За рубежом начало продаж процессоров AMD Ryzen 9000 ожидают 31 июля, а вот новые материнские платы на базе чипсетов X870/E появятся осенью, если верить слухам. Поэтому покупателям новых процессоров придётся использовать их с существующими решениями, благо AMD держит слово и обеспечивает совместимость новинок с платами AM5 на базе чипсетов 600 серии. Не так давно в компании заявили, что планируют поддерживать сокет до 2027 года, как минимум, а значит можно надеяться, что будущие новинки тоже будут совместимы со всеми вышедшими платами прошлых поколений, не исключено появление каких-либо ограничений, но это лучше, чем ничего.