Платы для платформ AMD AM5 и Intel LGA 1851.

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) нашли карточки компаний Colorful и Gigabyte, в которых перечислен большой перечень материнских плат для платформ AMD AM5 и Intel LGA 1851, сообщает VideoCardz. Компании готовятся к выпуску новинок в третьем-четвёртом квартале этого года.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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В случае Colorful перечислено 30 материнских плат, из которых 11 основаны на флагманском чипсете Intel Z890. В числе флагманских модели из линеек Vulcan White и Black, Ultra и Neptune, также есть совершенно новое наименование: линейка под названием Flow потенциально может объединить платы с конструкцией, адаптированной для жидкостного охлаждения, но это не точно.

Источник изображения: VideoCardz

Среди бюджетных моделей на базе чипсета H810 есть представители линеек CVN и BattleAx, всего перечислено 5 различных плат. В списке есть одна модель на базе чипсета W880, который, вероятно, придёт на замену W680, который используется в платах для рабочих станций. Оставшиеся платы основаны на чипсете B860.

В списке Gigabyte присутствует 13 материнских плат AMD X870/E, 9 из которых относятся к линейке AORUS: XTREME и MASTER, PRO и ELITE, а также TACHYON, ориентированная на разгон. Некоторые платы будут представлены в двух вариантах оформления, один из которых, под названием ICE, отличается использованием преимущественно белого цвета. Планируется как минимум одна плата формата Mini-ITX.