Одно из многочисленных нововведений процессоров Intel Arrow Lake, которые ожидаются в четвёртом квартале этого года, изменение расположения P- и E-ядер относительно кольцевой шины, сообщает TechPowerUp со ссылкой на сообщение блогера @Kelper_L2 в социальной сети X (заблокирована в РФ).
реклама
Как объясняют специалисты ресурса, в процессорах Intel Core 12-, 13 и 14-го поколений P- и E-ядра сконцентрированы в разных областях кристалла, а данные по кольцевой шине путешествуют в следующем порядке: одна половина P-ядер, одна половина кластеров E-ядер, интегрированная графика (iGPU), другая половина E-ядер, другая половина P-ядер, блок Uncore и цикл повторяется.
В процессорах Intel Core Ultra 200 семейства Arrow Lake ожидается, что кластеры E-ядер будут находиться между P-ядрами: блогер опубликовал схемы кристалла процессора Raptor Lake и то, как он мог бы выглядеть, если использовать подход, выбранный для Arrow Lake.
Называется два потенциальных преимущества такого подхода:
- Уменьшение средней задержки между P- и E-ядрами: это должно способствовать более быстрому перераспределению потоков между двумя типами ядер.
- Более равномерное тепловыделение: P-ядра выделяют больше тепла, таким образом, в процессорах Alder и Raptor Lake наибольшее тепловыделение было сконцентрировано в одной области, что в конечном итоге негативно сказывалось на охлаждении.