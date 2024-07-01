Нововведения должны уменьшить межъядерную задержку и обеспечить более равномерное тепловыделение.

Одно из многочисленных нововведений процессоров Intel Arrow Lake, которые ожидаются в четвёртом квартале этого года, изменение расположения P- и E-ядер относительно кольцевой шины, сообщает TechPowerUp со ссылкой на сообщение блогера @Kelper_L2 в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Как объясняют специалисты ресурса, в процессорах Intel Core 12-, 13 и 14-го поколений P- и E-ядра сконцентрированы в разных областях кристалла, а данные по кольцевой шине путешествуют в следующем порядке: одна половина P-ядер, одна половина кластеров E-ядер, интегрированная графика (iGPU), другая половина E-ядер, другая половина P-ядер, блок Uncore и цикл повторяется.

Схема кристалла Intel Alder и Raptor Lake.

Источник изображения: TechPowerUp, @Kelper_L2 в X (заблокирована в РФ)

В процессорах Intel Core Ultra 200 семейства Arrow Lake ожидается, что кластеры E-ядер будут находиться между P-ядрами: блогер опубликовал схемы кристалла процессора Raptor Lake и то, как он мог бы выглядеть, если использовать подход, выбранный для Arrow Lake.

Концепт схемы, предположительно, использующейся в процессорах Intel Arrow Lake.

Источник изображения: TechPowerUp, @Kelper_L2 в X (заблокирована в РФ)

Называется два потенциальных преимущества такого подхода: