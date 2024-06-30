Новые AM4 процессоры: 16- и 8-ядерный.

Процессоры AMD Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT для платформы AM4 за рубежом станут доступны для заказа 31 июля, сообщает VideoCardz со ссылкой на свои источники. Информация подтверждается несколькими интернет-магазинами, в числе которых американский B&H Photo Video: 31 числа следующего месяца начнётся приём предварительных заказов.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

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Сколько будут стоить новинки, пока неизвестно. Как отмечает ресурс, ранее появившаяся информация о рекомендованных ценах 359 и 249 долларов соответственно оказалась ошибочной.

Процессоры являются представителями семейства AMD Vermeer, Ryzen 9 5900XT является 16-ядерной моделью, а Ryzen 7 5800XT — 8-ядерной. Оба процессора имеют базовый TDP, равный 105 Вт, и пиковую частоту 4,8 ГГц. По слухам, на 31 июля компания AMD запланировала старт продаж Zen 5 процессоров Ryzen 9000 для платформы AM5, а 28 июля начнутся продажи ноутбуков с мобильными Zen 5 процессорами Ryzen AI 300.