Впервые для 3D V-Cache процессоров.

По информации ресурса Wccftech, процессоры AMD Ryzen 9000X3D можно будет разгонять, в отличие от предыдущих 3D V-Cache процессоров AMD, где данная возможность была заблокирована из-за более жёстких ограничений по температуре и напряжению. Так, превышение напряжения на 3D V-Cache процессорах 7000- и 5000-й серий могло моментально вывести их из строя.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

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Ранее представитель компании AMD заявил, что процессоры Ryzen 9000X3D получат «крутые» улучшения. Вероятно, поддержка разгона — одно из них. В Wccftech подчёркивают, что это не просто возможность настройки PBO и некоторых вторичных параметров (как в серии Ryzen 7000X3D), а полноценный разгон. Есть и другие нововведения, информацию о которых авторы ресурса надеются получить в ближайшие недели.

За рубежом продажи процессоров AMD Ryzen 9000 начнутся в июле, вероятно, в конце месяца. Официальной информации о сроках выхода моделей с 3D V-Cache нет, однако, по слухам, их могут представить осенью, а продажи начать в конце сентября - начале октября. В это же время должны появиться материнские платы на базе чипсетов AMD X870/E, которые предложат поддержку USB4, Wi-Fi 7, PCIe Gen5 и улучшения для разгона памяти.