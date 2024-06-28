Суммарная мощность процессора и видеокарты может достигать 250 Вт.

Мы приближаемся к первой годовщине запуска Ryzen 9 7945HX3D. Этот флагманский 16-ядерный процессор Ryzen для ноутбуков имеет ту же конструкцию ядер, что и серия для настольных ПК, и оснащается 3D V-Cache. На момент появления это был самый быстрый мобильный процессор AMD Ryzen, особенно для игр. Единственным недостатком стала ограниченная доступность, поскольку 7945HX3D можно было найти исключительно в ноутбуке ASUS ROG Scar 17 X3D. Однако наконец-то появился новый ноутбук с этим процессором, сообщает VideoCardz — MSI TITAN 18 Pro Ryzen Edition.

Источник изображения: MSI

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Текущая линейка MSI Titan включает три ноутбука на базе Intel Core i9-14900HX, некоторые из которых предназначены исключительно для азиатского рынка. Флагманский TITAN 18 Ultra имеет самый высокий TDP (до 270 Вт, разделённый между центральным и графическим процессором), а TITAN 18 PRO — до 250 Вт.

Серия PRO оснащена 18-дюймовыми мини-светодиодными дисплеями с разрешением 4K и частотой 120 Гц. Эта панель премиум-класса сертифицирована DisplayHDR 1000 и имеет 100% цветовой охват DCI-P3.

По сравнению с версией Intel, модель AMD 7945HX3D не поддерживает Thunderbolt 4, но предлагает увеличенный объем памяти: до двух 48 ГБ (DDR5). Ноутбук также поддерживает твердотельные накопители Gen5 и Gen4 в двух раздельных слотах.