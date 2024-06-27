Исправлены ошибки в The Last of Us Part 1, Halo Infinite и Valorant.

NVIDIA выпустила новый графический драйвер с поддержкой предстоящих игровых релизов и обновлений уже вышедших игр, которые добавят в них новые технологии. Так, GeForce Game Ready 556.12 подготовит совместимые видеокарты NVIDIA к The First Descendant — это кооперативный лутер-шутер от третьего лица на базе игрового движка Unreal Engine 5, говорится в описании игры на странице в Steam.

Источник изображения: Adeel Shabir, Unsplash

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Разработчиком и издателем The First Descendant является южнокорейская Nexon. Игрокам обещают качественную графику, захватывающие сражения с боссами и перестрелки, уникальных персонажей, разнообразное снаряжение и много чего ещё. Игра распространяется по условно бесплатной модели и станет доступна 2 июля, предлагая владельцам видеокарт NVIDIA поддержку технологий DLSS 3.5 с Ray Reconstruction, DLAA и Reflex.

Далее, сегодня PAYDAY 3 получает контентное дополнение, а вместе с ним и поддержку DLSS 3 с Reflex — новый драйвер NVIDIA к этому готов. Владельцы видеокарт GeForce RTX 40 с поддержкой генерации кадров могут рассчитывать на значительный прирост производительности при активации DLSS 3, например, в 4K разрешении в режиме DLSS 3 «Производительность» средняя частота кадров на RTX 4070 SUPER вырастает примерно на 94%, а что касается задержки, она Reflex может снизить её на 55%, подсчитали в NVIDIA.

Помимо перечисленного, стали доступны новые профили с оптимальными настройками GeForce Experience для игр Bodycam, F1 24, Pax Dei и Soulmask, были исправлены ошибки в The Last of Us Part 1, Halo Infinite и Valorant, которые наблюдались на драйверах версий 555: вылеты с ошибками out of memory, вылеты на начальном экране загрузки и неверное отображение задержки в телеметрии соответственно. Ещё одна исправленная ошибка: микросхема Mux на ноутбуках по ошибке блокировалась при работе приложения Overwolf.