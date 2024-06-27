Может догнать новую Radeon 890M от AMD.

Инсайдер, раскрывший недавно список процессоров серии Intel Core Ultra 200V, опубликовал информацию о производительности одной из моделей в ряде бенчмарков, включая 3DMark Time Spy, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Оценка интегрированной графики вызвала у специалистов ресурса наибольший интерес. Так, если верить инсайдеру, в паре с памятью LPDDR5X-8533 и при настройке мощности процессора 30 Вт встроенная графика Xe2 набирает 4151 балл (вероятно, оценка GPU), что вплотную приближает её к Radeon 890M в процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Источник изображения: @jaykihn0, X (заблокирована в РФ)

При ограничении 17 Вт оценка составляет 3438 баллов. Неизвестно, принадлежат ли названные результаты 7-ядерной интегрированной графике Intel Arc A130V или 8-ядерной A140V. Оценка Radeon 890M в Time Spy ранее называлась компанией GPD, а также рядом инсайдеров.

Источник изображения: VideoCardz

Интегрированная графика процессоров Intel Core Ultra 200V основана на новой архитектуре Battlemage, Xe 2-го поколения. По ряду слухов и предположений, компания Intel представит во второй половине этого или начале следующего года настольные видеокарты Battlemage — сроки официально не подтверждены.