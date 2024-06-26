Карта присоединяется к аналогичной чёрной модели, выпущенной не так давно.

Китайская компания Vastarmor представила видеокарту Radeon RX 6750 GRE 10 ГБ в исполнении Alloy белого цвета, сообщает ресурс VideoCardz. В серии уже есть аналогичная черная версия, вышедшая не так давно. Карта оснащается чипом Navi 22 XL с потоковыми процессорами в количестве 2304 единиц, 10 ГБ видеопамяти GDDR6 со 160-битной шиной, 2,5-слотовой системой охлаждения с двумя вентиляторами. Производитель повысил частоты графического процессора на 50 МГц.

Источник изображения: Vastarmor

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Как отмечают в VideoCardz, для такой относительно молодой компании, как Vastarmor, ассортимент предлагаемых видеокарт впечатляет. У компании обширная линейка из различных моделей видеокарт AMD Radeon RX, что должно радовать поклонников AMD, особенно на фоне того, что многие крупные компании и бренды в последнее время всё больше отдают предпочтение видеокартам NVIDIA.

На сегодняшний день самыми топовыми картами Vastarmor являются модели Radeon RX 7900 в исполнении Super Alloy.