Согласно тестам компании, радиатор может снизить температуру контроллера накопителя на несколько десятков градусов.

Arctic представила своё первое решение для охлаждения твердотельных накопителей: радиатор M2 Pro, который предназначен для M.2 SSD формата 2280 с одно- и двухсторонним расположением чипов памяти.

Источник изображения: Arctic

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Конструкция системы достаточно проста: это металлический «брусок» без развитой теплообменной поверхности и «лоток», в который укладывается накопитель. Винты в конструкции не используются, поэтому сборка не требует дополнительных инструментов, достаточно небольшого усилия и зубцы «лотка» зацепятся за выступы радиатора. Насколько всё это легко разобрать обратно, не уточняется.

Источник изображения: Arctic

Arctic M2 Pro не занимает много места и совместим с игровыми консолями Sony PlayStation 5, размеры системы охлаждения: 73×24,2×10,5 мм. Что касается производительности, согласно внутренним тестам компании, при копировании 200 ГБ данных на накопитель Samsung 990 Pro без охлаждения его контроллер за 200 секунд разогрелся примерно до 90 градусов по Цельсию, с M2 Pro максимальная температура была чуть меньше 55 градусов.

Источник изображения: Arctic

Arctic M2 Pro доступен в двух цветовых вариантах: чёрном и серебристом. В комплект входят две термопрокладки TP-3. Рекомендованная розничная цена для зарубежного рынка: 9,99 долларов США или евро.