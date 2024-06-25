Для ноутбуков снова могут представить мощные процессоры с количеством ядер до 24.

В числе будущих новинок Intel семейство процессоров Arrow Lake, которое охватит и мобильный и настольный сегменты. Ожидается, что разделение процессоров на серии и классы более или менее останется прежним, в частности, в мобильном сегменте появятся мощные процессоры HX, основанные на настольных моделях Arrow Lake-S, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Блогер @InstLatX64 сообщил в социальной сети X (заблокирована в РФ), что Intel тестирует материнскую плату с кодовым названием Arrow Lake/ARL-S BGA SODIMM 2DPC. Это и намекает на возможность того, что Intel выпустят для ноутбуков процессоры с количеством ядер до 24, как и в настольной линейке Arrow Lake-S. При этом самая мощная именно мобильная линейка Arrow Lake-H будет предлагать процессоры с количеством ядер до 16, пишет TechPowerUp.

Источник изображения: TechPowerUp, @InstLatX64 в X (заблокирована в РФ)

Как ожидается, флагманский настольный процессор Intel Arrow Lake-S предложит конфигурацию, сочетающую 8 производительных P-ядер и 16 эффективных E-ядер, количество потоков остаётся под вопросом — ходят слухи, что технология Hyper-Threading не будет использоваться в будущей серии.

Пиковое энергопотребление флагманских настольных процессоров, скорее всего, как и ранее будет достигать нескольких сотен ватт. Процессоры HX в прошлых поколениях настраивались на базовое энергопотребление 55 Вт с повышением на уровне PL2 до 150…160 Вт. Несмотря на пониженные лимиты мощности, внедрение такого мощного оборудования в ноутбуки сопряжено с трудностями, отмечают специалисты. Успех будет зависеть не только от самих чипов Intel, но также от конструкций систем охлаждения и систем электропитания, которые разработают производители ноутбуков.