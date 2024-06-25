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Moleculo
В Сети замечена MSI RTX 4080 SUPER Expert с нестандартным оформлением по игре Black Myth: Wukong
Видеокарта по-прежнему выглядит строго, но теперь выполнена в чёрно-золотистой палитре и с монохромным рисунком на задней панели.

В Сети появились фотографии видеокарты GeForce RTX 4080 Super Expert от компании MSI с нестандартным тематическим оформлением, посвящённым многообещающей ролевой игре Black Myth: Wukong, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @hongxing2020 в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: @hongxing2020 в X (заблокирована в РФ), VideoCardz

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Видеокарта по-прежнему выглядит строго, основной цвет изменился на чёрный, монохромный рисунок с главным героем будущей игры лаконично вписывается в общий стиль. К сожалению, на данный момент неизвестно, готовит ли MSI коллаборацию с разработчиками игры для выпуска в продажу новой уникальной модели, или перед нами результат творчества мастера или коллектива моддеров.

Источник изображения: @hongxing2020 в X (заблокирована в РФ), VideoCardz

Black Myth: Wukong — ролевой боевик по мотивам китайской мифологии, говорится на странице проекта в Steam, где, к слову, уже открыты предзаказы на базовое и делюкс издание. Игра разрабатывается на базе движка Unreal Engine 5, релиз запланирован на 20 августа 2024 года.

#nvidia #видеокарты #игры #msi
Источник: videocardz.com
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