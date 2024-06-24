Одноядерный результат как у более мощных чипов прошлого поколения с большей частотой.

В базе данных Geekbench 6 появились результаты тестирования ноутбуков ASUS Zenbook S16 и ASUS TUF Gaming A14 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370. В среднем, процессор набрал около 2805 баллов в одноядерных тестах и от 12916 до 14124 баллов в многоядерных, сообщает Wccftech.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Судя по опубликованной телеметрии, пиковой частоты 5,1 ГГц процессор не достиг, максимально ускоряясь до 5,0 ГГц, однако этого оказалось достаточно, чтобы на 18…20% опередить Ryzen 9 8945HS как в одноядерных, так и многоядерных тестах. По оценкам специалистов, процессор показывает одноядерную производительность на уровне более мощного Ryzen 9 7945HX3D с частотой до 5,4 ГГц, в многоядерных нагрузках последний быстрее на 16…17%, кроме большего TDP у него и больше ядер: 16 против 12.

Источник изображений: Geekbench

AMD Ryzen AI 9 HX 370 является флагманом семейства Ryzen AI 300 (Strix Point), предлагая 12-ядерную 24-поточную конфигурацию 4×Zen 5+8×Zen 5c с 36 МБ кэш-памяти 2- и 3-го уровня суммарно. В Ryzen AI 9 HX 370 также встроены графический процессор Radeon 890M с 16 вычислительными блоками (1024 потоковых процессора) и производительный NPU XDNA 2.

Первые ноутбуки с процессорами Ryzen AI 300 ожидают в июле.