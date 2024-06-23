Мощность APU может достигать 120 Вт.

В таможенной базе данных nbd.ltd снова нашли записи, имеющие отношение к инженерным образцам платформы AMD Strix Halo для высокопроизводительных ноутбуков. На этот раз содержание записей указывает на разработку платформ с объёмом оперативной памяти до 128 ГБ, а TDP самих APU может достигать 120…130 Вт, сообщает Wccftech. Ранее в Сети были замечены платформы Strix Halo с оперативной памятью объёмом 32 и 64 ГБ.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Неизвестно, какой формат оперативной памяти выберут в компании, это может быть DDR5 память в виде модулей SO-DIMM, но, скорее всего, LPDDR5X, распаянная или в виде модулей CAMM, поскольку производительной интегрированной графике APU Strix Halo будет нужна максимально возможная пропускная способность для раскрытия всего своего потенциала.

Источник изображения: Wccftech, nbd.ltd

По слухам, интегрированная графика в APU AMD Strix Halo будет предлагать до 40 вычислительных блоков CU, как в настольной Radeon RX 6700 XT, к примеру. Также говорится об оптимизированной подсистеме кэширования с 32 МБ, выделенными на нужды графического процессора, и 256-битном контроллере памяти, что вызывает сомнения.

Официально AMD Strix Halo не анонсированы, когда состоится анонс — неизвестно. По предположениям, эти APU могут представить в следующем году.