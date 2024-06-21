Возможно, PNY выпустит новую серию видеокарт для энтузиастов, разработанную совместно с Kingpin.

Винс Люсидо (Vince Lucido), известный под псевдонимом Kingpin профессиональный оверклокер, много лет работающий с EVGA, после отказа последней от выпуска видеокарт стал сотрудничать с PNY, выяснилось в интервью Люсидо YouTube каналу GamersNexus, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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Детали сотрудничества неизвестны, но вполне вероятно, что в обозримом будущем у PNY появятся новые серии видеокарт, нацеленные на энтузиастов. Сейчас специалист занимается тестированием нового программного обеспечения для настройки видеокарт, которое по своим возможностям напоминает EVGA Precision X1.

Планирует ли PNY создать серию видеокарт Kingpin, когда они могут появиться, неизвестно. Судя по всему, новостей стоит ждать с выходом новой серии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50. Официально сроки запуска новой игровой серии неизвестны, по слухам, первые видеокарты могут представить в этом году: RTX 5090 и 5080.