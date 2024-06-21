У MaxSun большие планы по развитию линейки настольных материнских плат с распаянными ноутбучными процессорами MoTD (Mobile on Desktop), сообщают журналисты Wccftech, посетившие стенд компании на выставке Computex 2024.
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Похоже, что подобные решения набирают популярность, они могут быть дешевле, чем связка из материнской платы и процессора настольного класса, и предлагать некоторые другие преимущества. Например, в MaxSun подтвердили, что планируют представить новые и обновлённые материнские платы с процессорами AMD Ryzen AI 300. Новые процессоры AMD семейства Strix Point оснащаются производительным нейронным блоком NPU, который может пригодиться для ускорения различных задач, связанных с искусственным интеллектом, а у новых настольных процессоров Ryzen 9000 такого блока нет. Также MaxSun выпустит материнские платы с мобильными процессорами Intel Core Ultra 200 из семейств Arrow Lake и Lunar Lake.
В настоящее время MaxSun предлагает ассортимент плат MoTD с процессорами Intel Core 13- и 14-го поколений Raptor Lake (Refresh), процессорами Intel Core Ultra 100 семейства Meteor Lake, в разработке находится плата с процессором AMD Ryzen 7 8840HS.
На одной из фотографий Wccftech показана плата Maxsun SK-Thin mini MTL-AIO T1 155H MoTD с процессором Intel Core Ultra 7 155H. Это 16-ядерный процессор (6+8+2) с частотой до 4,8 ГГц, настроенный на работу при базовом TDP 45 Вт с повышением до 115 Вт.