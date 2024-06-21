Производители чипов памяти наращивают производство.

Цены на твердотельные накопители могут снизиться в среднесрочной перспективе, сообщает ComputerBase со ссылкой на ряд источников. После резкого сокращения производства для остановки падения цен из-за переизбытка чипов памяти, почти все крупные производители NAND снова стали наращивать объёмы, пишет южнокорейское издание The Chosun Daily. В числе перечисленных производителей Samsung, SK Hynix, Kioxia и Western Digital.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Согласно информации изданий, в прошлом году компании снижали объёмы производства флэш-памяти на величину до 20…30% и более. Теперь Samsung приписывают восстановление объёмов до 70% и в ближайшей перспективе до 80% на некоторых предприятиях, а Western Digital якобы достигла уровня около 90%, сообщается также со ссылкой на Nikkei Asia.

На спотовом рынке уже замечено падение цен на некоторые чипы NAND. Подешевеют ли накопители в конечном итоге, будет зависеть от спроса, а он продолжает оставаться высоким. Зарубежные специалисты уже отмечают небольшую тенденцию к снижению цен на популярные потребительские SSD накопители.