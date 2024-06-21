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Moleculo
Kioxia настоятельно рекомендует обновить прошивки ряда M.2 NVMe накопителей, включая модели Toshiba
В Guru3D пишут, что обновления связаны с настройкой температурного параметра WCTEMP.

Ранее в этом месяце Kioxia выпустила новые прошивки для ряда твердотельных накопителей M.2 NVMe с целью устранить конкретную проблему, связанную с пороговым значением температурного параметра WCTEMP, который является одним из важнейших параметров в алгоритмах управления температурным режимом накопителя, сообщает Guru3D.

Источник изображения: Kioxia

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Обновление прошивки выпустили для шести твердотельных накопителей M.2 NVMe, включая продукты эпохи Toshiba:

  • Kioxia EXCERIA PLUS G2 (также известный как RD20)
  • Kioxia EXCERIA PLUS (также известный как RD10)
  • Kioxia EXCERIA G2 (также известный как RC20)
  • Kioxia EXCERIA (также известный как RC10)
  • Toshiba RD500
  • Toshiba RC500

Обновление приведёт к изменению настройки WCTEMP. Эта настройка помогает предотвратить перегрев, который потенциально может повлиять на целостность данных, работоспособность и долговечность накопителя. Если температура твердотельного накопителя превышает порог WCTEMP, аппаратная платформа должна принять меры для снижения температуры. Владельцам перечисленных накопителей специалисты настоятельно рекомендуют обновиться, чтобы обеспечить надёжную работу своих устройств.

#ssd #твердотельные накопители #toshiba #kioxia
Источник: guru3d.com
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