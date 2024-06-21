В Guru3D пишут, что обновления связаны с настройкой температурного параметра WCTEMP.

Ранее в этом месяце Kioxia выпустила новые прошивки для ряда твердотельных накопителей M.2 NVMe с целью устранить конкретную проблему, связанную с пороговым значением температурного параметра WCTEMP, который является одним из важнейших параметров в алгоритмах управления температурным режимом накопителя, сообщает Guru3D.

Источник изображения: Kioxia

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Обновление прошивки выпустили для шести твердотельных накопителей M.2 NVMe, включая продукты эпохи Toshiba:

Kioxia EXCERIA PLUS G2 (также известный как RD20)

Kioxia EXCERIA PLUS (также известный как RD10)

Kioxia EXCERIA G2 (также известный как RC20)

Kioxia EXCERIA (также известный как RC10)

Toshiba RD500

Toshiba RC500

Обновление приведёт к изменению настройки WCTEMP. Эта настройка помогает предотвратить перегрев, который потенциально может повлиять на целостность данных, работоспособность и долговечность накопителя. Если температура твердотельного накопителя превышает порог WCTEMP, аппаратная платформа должна принять меры для снижения температуры. Владельцам перечисленных накопителей специалисты настоятельно рекомендуют обновиться, чтобы обеспечить надёжную работу своих устройств.